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Новости

15 декабря, 22:30

Туризм

Россиянам рассказали, как изменится стоимость туров в Турцию после введения нового налога

Россиянам рассказали, как изменится стоимость туров в Турцию после введения нового налога

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В Турции ввели налог на проживание в отелях, пансионатах, кемпингах, гостевых домах и мотелях. Он составит 2% от стоимости размещения. Новые правила вступят в силу уже 1 января.

Эксперты считают, что этот налог некорректно сравнивать с курортным сбором в России. Турецкий налог платить будут не туристы, а отельеры. При этом налог будет автоматически включаться в стоимость турпакета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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