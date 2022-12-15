Россиянам рассказали, как изменится стоимость туров в Турцию после введения нового налога

В Турции ввели налог на проживание в отелях, пансионатах, кемпингах, гостевых домах и мотелях. Он составит 2% от стоимости размещения. Новые правила вступят в силу уже 1 января.



Эксперты считают, что этот налог некорректно сравнивать с курортным сбором в России. Турецкий налог платить будут не туристы, а отельеры. При этом налог будет автоматически включаться в стоимость турпакета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.