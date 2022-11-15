Специалисты рассказали о туристических направлениях Северного Кавказа

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Новости

15 ноября, 17:30

M24.RU

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15 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему зимнему туристическому сезону и развитию туристического рынка на Северном Кавказе.

О новых зимних маршрутах для туристов рассказывали:

  • заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто (онлайн);
  • генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;
  • председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди;
  • министр туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков;
  • министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев;
  • министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев;
  • заместитель министра туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики Ислам Шаваев;
  • председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев (онлайн);
  • заместитель министра туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан Магомед Габибуллаев;
  • заместитель министра туризма Чеченской Республики Ахмед Хазуев;
  • председатель комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Ацамаз Дзарахохов (онлайн);
  • председатель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Ибрагим Билимготов (онлайн).
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