15 ноября, 17:30M24.RU
Специалисты рассказали о туристических направлениях Северного Кавказа
15 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему зимнему туристическому сезону и развитию туристического рынка на Северном Кавказе.
О новых зимних маршрутах для туристов рассказывали:
- заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто (онлайн);
- генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев;
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;
- председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди;
- министр туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков;
- министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев;
- министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев;
- заместитель министра туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики Ислам Шаваев;
- председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев (онлайн);
- заместитель министра туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан Магомед Габибуллаев;
- заместитель министра туризма Чеченской Республики Ахмед Хазуев;
- председатель комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Ацамаз Дзарахохов (онлайн);
- председатель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Ибрагим Билимготов (онлайн).