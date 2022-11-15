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15 ноября, 18:15

Туризм

Горнолыжные курорты Северного Кавказа подготовили к зимнему сезону

Горнолыжные курорты Северного Кавказа подготовили к зимнему сезону

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Канатные дороги горнолыжных курортов на Северном Кавказе обеспечены запасом необходимых комплектующих. Канатные дороги и техника прошли обязательное обслуживание в установленной срок и готовы к открытию нового сезона.

О готовности горнолыжных курортов к сезону рассказал генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа". Также стало известно, что горнолыжный сезон на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии откроется раньше, чем на остальных курортах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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