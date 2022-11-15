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Россиянам рассказали о готовности кавказских горнолыжных курортов к сезону

Россиянам рассказали о готовности кавказских горнолыжных курортов к сезону

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Канатные дороги горнолыжных курортов на Северном Кавказе обеспечены запасом необходимых комплектующих. Канатные дороги и техника прошли обязательное обслуживание в установленной срок и готовы к открытию нового сезона. О готовности горнолыжных курортов к сезону рассказал генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа".

Также стало известно, что горнолыжный сезон на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии откроется раньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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