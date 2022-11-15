Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров после теракта в Стамбуле

Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров в Стамбул после произошедшего теракта. Как отмечают эксперты, небольшой спад возможен, но на короткий срок.

Уже забронированные туры в Турцию россияне не отменяют. Основной поток отдыхающих едет на побережье Антальи. Там еще тепло и продолжается курортный сезон.

Что сейчас происходит на центральных улицах Стамбула, как усилены меры безопасности? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

