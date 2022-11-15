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11:45

Туризм

Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров после теракта в Стамбуле

Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров после теракта в Стамбуле

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Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров в Стамбул после произошедшего теракта. Как отмечают эксперты, небольшой спад возможен, но на короткий срок.

Уже забронированные туры в Турцию россияне не отменяют. Основной поток отдыхающих едет на побережье Антальи. Там еще тепло и продолжается курортный сезон.

Что сейчас происходит на центральных улицах Стамбула, как усилены меры безопасности? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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