В Индии заявили о готовности встретить туристов из 99 стран

Индия разрешила въезд без карантина привитым туристам из России. Об этом сообщили местные СМИ.

Список также включает 98 стран, в том числе Белоруссию, Великобританию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Германию, США, Украину и Францию и другие.

Туристы, прибывшие в Индию, должны будут загрузить на официальный сайт международного аэропорта Нью-Дели сертификат о вакцинации, а также результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну.

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