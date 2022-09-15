Турция планирует, что около 4 млн российских туристов посетят страну по итогам года

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Турция по итогам года ждет около четырех миллионов российских туристов. Но такая мечта может стать несбыточной из-за того, что многие турецкие отели отказались принимать карты "Мир".

Тем не менее в данный момент на курортах страны бархатный сезон, и практически все путевки раскуплены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.