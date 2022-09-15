Многие пятизвездочные отели Турции перестали принимать карты "Мир". Расплатиться российской картой нельзя, например, в гостиницах Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna. Представители отелей не могут объяснить туристам, в чем причина отказа.

Как и где платить на турецких курортах? Почему турецкие отели перестали принимать карты "Мир"? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.