Названа стоимость отдыха на Красном море

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Чтобы отдохнуть на курортах Красного моря, понадобится не меньше 100 тысяч рублей. Например, стоимость отдыха на семь дней на двоих начинается от 106 тысяч рублей, это четыре звезды. Почти все предложения именно по Шарм-эль-Шейху и близко от моря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.