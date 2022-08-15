Британские издания опубликовали видео с туристами из Тенерифе

Британские издания опубликовали видео с европейских курортов. Обстановка там и без российских туристов напряженная.

Эти кадры с Тенерифе опубликовали британские издания – извечная "битва" за лежаки у бассейна. Написали, что калитку к бассейну открывают в 08:00, но люди занимают места уже в 06:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.