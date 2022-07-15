Новости последнего часа: первые туристы из РФ прибыли в Финляндию после снятия ограничений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Финские пограничники сообщили о первых российских туристах, прибывших в Финляндию.

Запуск Россией ядерного буксира "Зевс" в 2030 году станет мощнейшим прорывом человечества. Об этом заявил бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В Москве число поездок на личных авто снизилось на 11% в сравнении с прошлым годом. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.