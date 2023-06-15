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15 июня, 19:30

Туризм

Губернатор Ярославля призвал туристов посетить Рыбинское водохранилище

Губернатор Ярославля призвал туристов посетить Рыбинское водохранилище

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Ярославский губернатор Михаил Евраев предложил российским туристам сменить Черное море на Рыбинское. Он представляет свои регион на Петербургском экономическом форуме.

По его словам, огромное по размерам водохранилище, которое часто называют Рыбинское море, не уступает по красоте краснодарским курортам. В данный момент область многое делает для развития туризма, отметил Еврав.

Так, на побережье и в городах строятся гостиницы и кэмпинги. В 2022 году регион посетили почти восемь миллионов человек. Ярославль занял первое место по динамике, показав рост 35%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмрегионывидеоСветлана Ключникова
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