Москвичам рассказали о ситуации на российских курортах

Дагестан стал настоящим хитом у российских туристов. Людей привлекают горы, каньоны и водопады, а также различные исторические памятники времен персидских завоеваний. При этом пляжный отдых там не пользуется особой популярностью, поскольку в республике довольно мало отелей.

В Сочи же такой проблемы нет, однако и цены там значительно выше. Какой отдых в итоге лучше выбрать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

