Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Об этом сообщило посольство ФРГ в Москве.

Берлин снял все ограничения на въезд в страну, связанные с пандемией. Туристам больше не требуется предъявлять сертификаты о вакцинации и справки. Вот только прямых рейсов туда в данный момент нет. Поэтому россиянам теперь даже с визой будет трудно попасть в Германию. Лететь придется с пересадками через третьи страны.

А власти Италии еще с 1 июня сняли все антиковидные меры для въезжающих туристов и начали выдавать шенгенские визы россиянам без ограничений. Но в итальянском посольстве в Москве рассказали, что процесс оформления замедлился из-за нехватки персонала.

На рассмотрение документов может уйти до двух недель. Прямых рейсов в Италию пока тоже нет, добираться придется с пересадками. Это сказывается на ценах за билеты. Но все равно находятся желающие отправиться в такое путешествие.

Напрямую не попасть и в Грецию. И хоть визу получить можно, добраться туда пока что получиться также через другие страны, например с пересадкой в Турции, Сербии или Армении. Причем улететь можно только самостоятельно, так как пакетных туров у операторов нет.

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