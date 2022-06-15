Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Отпуск на побережье в Турции или в городе стоит примерно одинаково. За семь ночей просят 130–160 тысяч рублей. Например, номер в четырехзвездочном отеле в Кемере с услугой "все включено" можно купить за 159 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

