Дагестан бьет рекорды популярности среди туристов

Дагестан бьет рекорды по турпотоку. Там есть Каспийское море, горы, каньоны и водопады, а также самые разные исторические памятники времен персидских завоеваний.

Правда, пляжный отдых большой популярностью не пользуется. В республике мало отелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.