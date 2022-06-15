Дагестан бьет рекорды по турпотоку

Дагестан бьет рекорды по туристическому потоку. Однако пляжный отдых большой популярностью не пользуется, так как в республике мало отелей и нет пятизвездочных гостиниц, в отличие от Сочи и его предместий.

Об особенностях отдыха в Дагестане и его сравнении с Сочи – в эфире телеканала Москва 24.