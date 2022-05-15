Эксперт оценил ситуацию на курортах Кубани и Крыма

Отели на Кубани начали снижать цены, чтобы спасти курортный сезон. По данным турагентств, скидки сейчас достигают 30%. Аналогичная ситуация в Крыму. Там цены на отдых снизились на 15%.

О том, какова текущая ситуация на российских курортах и когда лучше брать путевки, в эфире телеканала Москва 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

