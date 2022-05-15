Отели на Кубани начали снижать цены, чтобы спасти курортный сезон. В связи с закрытием аэропортов спрос на отдых остается невысоким. По данным турагентств, в отдельных случаях скидки сейчас достигают 30%. Похожая картина и в Крыму. Там цены на отдых снизились на 15%.

О том, что происходит с ценами на российских курортах, когда лучше покупать путевки и что сейчас с заполняемостью отелей, в эфире телеканала Москва 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

