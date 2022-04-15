Названы наиболее популярные страны, где россияне хотят провести майские праздники

Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом, при этом самостоятельные путешественники наибольший интерес проявляют к Узбекистану и Турции. Об этом сообщают РИА Новости.

Также россияне для путешествий выбирают Египет. Перевозчики активно расширяют полетную программу по этому направлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.