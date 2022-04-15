Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Волгограда

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Волгограда можно на самолете. Весь путь займет 1 час 45 минут. Стоимость билета – около 6 849 рублей. Также отправиться в данный город можно на поезде. Путь займет почти 18 часов. Стоимость билета составит менее трех тысяч рублей.

Еще можно поехать на автомобиле. Время в пути – около 10 часов. За бензин придется заплатить 4,5 тысячи рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.