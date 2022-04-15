Количество желающих провести майские праздники за рубежом выросло в 4 раза

В четыре раза выросло количество желающих отдохнуть за границей на этих майских праздниках по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили СМИ. Самостоятельные путешественники чаще всего выбирают Узбекистан для отдыха. Следом идет Турция. Египет тоже ждет россиян на длинные выходные.

Перевозчики активно расширяют полетную программу по этому направлению. Сколько стоят билеты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.