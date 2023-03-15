Россия и Шри-Ланка договорились об увеличении числа полетов. Авиакомпании обеих стран смогут выполнять 21 рейс в неделю между Москвой и Коломбо. Об этом сообщила Росавиация.

Сейчас полеты между двумя странами выполняют три российские авиакомпании – "Аэрофлот", Azur Air и Red Wings. Всего осуществляется 14 вылетов в неделю. Для посещения Шри-Ланки россиянам нужна виза. Оформить ее можно в посольстве страны в Москве, через туроператора или прямо в аэропорту.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

