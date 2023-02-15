В АТОР заявили об увеличении цен на путевки в февральские праздники

Стоимость путевок по России и за границу на февральские праздники существенно выросла. В Ассоциации туроператоров заявили об увеличении цен на 15–30%.



В этом году спрос на отдых под конец февраля достаточно высокий, все потому что выпадает четыре выходных подряд. По данным АТОР, в топ зарубежных направлений вошли Египет, Таиланд, Куба, Мальдивы и Сейшелы.

Больше всего туров продается в эконом и среднем ценовом сегментах. Например, провести февральские праздники в этом году в Египте стоит от 90 тысяч рублей на двоих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.