Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

С 15 февраля Россия возобновляет рейсы в Азербайджан и Армению. Самолеты из Москвы в Баку будут летать 2 раза в неделю, а в Ереван – 4.

Правда, для туристов дорога в Азербайджан пока закрыта, въехать можно только лицам с гражданством или видом на жительство, а также студентам, которые обучаются в азербайджанских вузах. Кроме того, по прилете необходимо предъявить ПЦР-тест.

Зато туристов с отрицательным результатом уже ждут в Армении. Всего на данный момент открыто сообщение с 24 странами. Неделей ранее в их число вошли Греция и Сингапур. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.