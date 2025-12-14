Форма поиска по сайту

14 декабря, 14:15

Туризм

Россиянам рассказали, сколько стоит новогодний тур по Золотому кольцу

Россиянам рассказали, сколько стоит новогодний тур по Золотому кольцу

Россиянам рассказали, сколько стоит новогодний тур по Золотому кольцу. По словам экспертов, однодневные экскурсии стоят от 3 до 7 тысяч рублей, а полноценные туры на несколько дней – от 10 до 25 тысяч.

Лидируют по популярности у туристов Суздаль, Владимир, Ярославль и Кострома. 20% выбравших это направление отдыхающих планирует заехать в отели с 31 декабря на 3 дня, остальные 80% приходятся на размещение со 2 января в среднем на 4 дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

видео

