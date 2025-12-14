Россиянам рассказали, сколько стоит новогодний тур по Золотому кольцу. По словам экспертов, однодневные экскурсии стоят от 3 до 7 тысяч рублей, а полноценные туры на несколько дней – от 10 до 25 тысяч.

Лидируют по популярности у туристов Суздаль, Владимир, Ярославль и Кострома. 20% выбравших это направление отдыхающих планирует заехать в отели с 31 декабря на 3 дня, остальные 80% приходятся на размещение со 2 января в среднем на 4 дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.