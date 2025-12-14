Продажи туров по Золотому кольцу выросли на 30–35% к Новому году. Это направление остается одним из самых бюджетных для путешествий на предстоящие новогодние праздники, сообщил Российский союз туриндустрии.

По статистике, 20% туристов планируют заезды с 31 декабря на 3 дня, остальные 80% приходятся на заезды со 2 января в среднем на 4 дня. Как правило, на второй день после встречи Нового года туристы оправляются с экскурсиями в Переславль-Залесский, Рыбинск, Ярославль, Кострому, Дмитров и другие города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.