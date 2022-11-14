Россиянам рассказали о стоимости зарубежных туров на новогодние праздники

Стало известно, что более половины российских туристов решили провести зимний отдых у теплого моря. Самым популярным зарубежным направлением оказался Египет. При этом средний чек на поездку в эту страну вырос уже почти на 30%, превысив 140 тысяч рублей.

Во сколько обойдется отдых зимой? Какие способы оплаты доступны для туристов из РФ за границей? На чем можно сэкономить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.