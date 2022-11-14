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Туризм

Более половины россиян предпочитают отдохнуть у моря в зимнее время года

Более половины россиян предпочитают отдохнуть у моря в зимнее время года

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В Египте запустили систему tax free для зарубежных туристов

Более половины российских туристов приняли решение провести зимний отдых у теплого моря. Самым популярным зарубежным направлением оказался Египет, несмотря на выросший на 28% средний чек на поездку. Средняя стоимость поездки в Египет зимой в настоящее время составляет 142 тысячи рублей.

Какие еще направления пользуются спросом? Во сколько обойдется отдых зимой, какие способы оплаты доступны для российских туристов за границей – в эфире телеканала Москва 24.

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