Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 17:15

Туризм

Гид рассказала об остановке в Шарм-эш-Шейхе при ограничениях из-за "саммита мира"

Гид рассказала об остановке в Шарм-эш-Шейхе при ограничениях из-за "саммита мира"

Туристам в Шарм-эш-Шейхе временно ограничили экскурсии из-за "саммита мира"

Посольства в Москве предупредили об очередях в пунктах пропуска в Шенгенскую зону

Новые правила начали действовать при въезде в Шенгенскую зону

Новая система въезда и выезда появилась в Шенгенской зоне

Стартовали продажи билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс"

Цены на авиабилеты в Абхазию упали в 10 раз

Новую систему въезда и выезда ввели на границах Шенгенской зоны

Стоимость проживания в подмосковных санаториях достигает 7 000 рублей в сутки

Российские туристы столкнулись с отказами во въезде в Южную Корею

В Шарм-эш-Шейхе во время проведения "саммита мира" для туристов действовали временные ограничения, рассказала местный гид Екатерина. По ее словам, несмотря на усиленное присутствие полиции, дороги оставались открытыми, а туристы свободно передвигались по городу и посещали достопримечательности.

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов уточнил, что ограничения, включавшие запрет на выход судов в море и усиление береговой охраны, длились не более нескольких часов и уже отменены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмполитиказа рубежомвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика