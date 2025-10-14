Гид рассказала об остановке в Шарм-эш-Шейхе при ограничениях из-за "саммита мира"

В Шарм-эш-Шейхе во время проведения "саммита мира" для туристов действовали временные ограничения, рассказала местный гид Екатерина. По ее словам, несмотря на усиленное присутствие полиции, дороги оставались открытыми, а туристы свободно передвигались по городу и посещали достопримечательности.

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов уточнил, что ограничения, включавшие запрет на выход судов в море и усиление береговой охраны, длились не более нескольких часов и уже отменены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.