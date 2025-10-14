Туристам в Шарм-эш-Шейхе временно ограничили экскурсии из-за "саммита мира"

Во время проведения "саммита мира" в Шарм-эш-Шейхе, посвященного соглашению о прекращении огня в Газе, туристам временно запретили морские прогулки и некоторые водные экскурсии. Береговую линию патрулировали военные катера, а в отелях ограничили выдачу крепких напитков.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ограничения были связаны с мерами безопасности во время визита высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа. Выход судов в море приостанавливался на несколько часов.

