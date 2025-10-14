Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 14:15

Туризм

Туристам в Шарм-эш-Шейхе временно ограничили экскурсии из-за "саммита мира"

Туристам в Шарм-эш-Шейхе временно ограничили экскурсии из-за "саммита мира"

Посольства в Москве предупредили об очередях в пунктах пропуска в Шенгенскую зону

Новые правила начали действовать при въезде в Шенгенскую зону

Новая система въезда и выезда появилась в Шенгенской зоне

Стартовали продажи билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс"

Цены на авиабилеты в Абхазию упали в 10 раз

Новую систему въезда и выезда ввели на границах Шенгенской зоны

Стоимость проживания в подмосковных санаториях достигает 7 000 рублей в сутки

Российские туристы столкнулись с отказами во въезде в Южную Корею

На Камчатке туристов могут обязать платить за спасение при нарушении правил безопасности

Во время проведения "саммита мира" в Шарм-эш-Шейхе, посвященного соглашению о прекращении огня в Газе, туристам временно запретили морские прогулки и некоторые водные экскурсии. Береговую линию патрулировали военные катера, а в отелях ограничили выдачу крепких напитков.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ограничения были связаны с мерами безопасности во время визита высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа. Выход судов в море приостанавливался на несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмполитиказа рубежомвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика