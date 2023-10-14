Новости регионов: горнолыжные курорты Сочи проанонсировали цены на сезон

Горнолыжные курорты Сочи в 2023 году рассчитывают принять на 15% больше гостей, чем в прошлом. По прогнозам синоптиков, зима в регионе будет снежной, и это привлечёт любителей экстремальных видов спорта. Отельеры уже озвучили цены. Так, проживание в Красной Поляне в новом сезоне будет стоить в районе трех тысяч рублей в сутки вне январских праздников и около шести тысяч рублей в период новогодних каникул.

Петербургу грозило одно из самых серьезных наводнений за последние 10 лет. Сотрудники комплекса защитных сооружений подвели итоги шторма, который принес атлантический циклон "Ральф". Избежать стихийного бедствия и подъема Невы помогла дамба, которая остановила приток воды из Финского залива.

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