Туры из РФ в Египет подешевели на 50% – туроператоры

Туроператоры заявили, что путевки из России в Египет подешевели на 50%. Спрос небольшой, а авиасообщение восстановлено полностью, поэтому на рынке много горящих предложений. В некоторых случаях стоимость путевок упала в полтора раза.

Еще в сентябре они стоили 100–110 тысяч рублей на двоих, а теперь их можно найти за 50 тысяч рублей и даже меньше. Турагенты сообщили, что спад нельзя назвать сезонным. В октябре–ноябре традиционно активный период, но не в этот раз. Ранее участники рынка говорили о снижении продаж на 30% по всем направлениям.

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