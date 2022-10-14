Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Туризм

Туры из РФ в Египет подешевели на 50% – туроператоры

Туры из РФ в Египет подешевели на 50% – туроператоры

Ростуризм разъяснил нюансы использования карт TROY в Турции

Чехия закроет въезд для россиян по "шенгену" с 25 октября

Новости мира: в Берлине начали отказываться от фонарей из-за высокой стоимости газа

Чехия запретит въезд россиян с 25 октября

Эксперты рассказали о стоимости авиабилетов после объявления частичной мобилизации в РФ

Новости часа: число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Россиянам рассказали о режиме работы Крымского моста

В правительстве РФ назвали незначительным отток туристов из Крыма из-за теракта в регионе

Туроператоры заявили, что путевки из России в Египет подешевели на 50%. Спрос небольшой, а авиасообщение восстановлено полностью, поэтому на рынке много горящих предложений. В некоторых случаях стоимость путевок упала в полтора раза.

Еще в сентябре они стоили 100–110 тысяч рублей на двоих, а теперь их можно найти за 50 тысяч рублей и даже меньше. Турагенты сообщили, что спад нельзя назвать сезонным. В октябре–ноябре традиционно активный период, но не в этот раз. Ранее участники рынка говорили о снижении продаж на 30% по всем направлениям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика