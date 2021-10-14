Вице-президент АТОР рассказал о стоимости туров в Египет

После отмены ограничений на чартеры в Египет, путевки могут подешеветь на 15–20%. С 9 ноября Оперштаб отменяет ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из российских городов, где уже открыто международное авиасообщение.

Обычно Египет входит в тройку лидеров по спросу на новогодние праздники. Но пока путевки продаются не очень активно из-за высоких цен.

О том, сколько стоят туры сейчас, и каковы прогнозы на Новый год, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.