Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Доминиканскую республику

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Прямое авиасообщение с Доминиканской республикой восстановлено, карантина нет. И нет никаких специальных ограничений по ковиду. Получается, ехать можно без прививки и результатов ПЦР-тестов. Анализы проводят выборочно после пересечения границы. Также в аэропорту всем пассажирам измеряют температуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.