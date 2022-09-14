Турецким отелям рекомендовали не принимать карты "Мир"

Альянсу туристических агентств России подтвердили, что турецким отелям рекомендовали не принимать карты российской платежной системы "Мир". Об этом заявил вице-президент организации Алексан Мкртчян.

По его словам, призыв не носит обязательный характер. Каждый отель в праве принять решение по этому вопросу самостоятельно. Ранее в СМИ появилась информация, что крупные турецкие отели, Crystal Hotels, Titanic и Nirvana Hotels, перестали принимать карты "Мир". По словам представителей гостиничного бизнеса, в обслуживании карт отказали известные турецкие банки, которые боятся вторичных санкций запада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

