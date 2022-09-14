Девять европейских стран полностью прекратили прием заявок от россиян на визы

Некоторые страны ЕС прекратили прием документов на оформление туристических виз россиянам. Среди них – Нидерланды, Бельгия, Чехия, а также прибалтийские государства. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. "Шенген" пока оформляют Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.

Насколько сложно получить визу? Есть ли очереди в визовых центрах? И ждать ли полного закрытия Европы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.