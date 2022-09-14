Крупные турецкие отели, Crystal Hotels, Titanic и Nirvana Hotels, перестали принимать карты "Мир". Об этом написали СМИ со ссылкой на представителей гостиничного бизнеса.

По их словам, в обслуживании карт отказали известные турецкие банки, которые боятся вторичных санкций Запада. Причем рекомендовал им отказаться от "Мира" Центробанк Турции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.