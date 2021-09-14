Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам

В Турции отели начали делать скидки туристам, у которых есть прививка от ковид. Первыми дисконтную систему ввели гостиницы в Ризе – это курортный город на Черноморском побережье.

Показав сертификат, отдыхающие получают 10-процентную скидку на номера. Так отельеры хотят привлечь больше гостей в уходящем сезоне и помочь государству поддержать темпы вакцинации.

Правда, пока акция пользуется спросом в основном среди местных жителей. Берег Черного моря у иностранных туристов не так востребован, как курорты на Средиземном и Эгейском морях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.