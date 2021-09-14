Москвичам рассказали, как добраться до Горно-Алтайска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

В Горно-Алтайск от Москвы можно долететь за 4,5 часа на самолете. Билет можно найти за 4 тысячи рублей. Если ехать на поезде, закладывать на путь следует около 2 дней. Потратить придется порядка 5,5 тысячи рублей на билет.

Дорога на машине займет 48 часов. Бензин обойдется в 15 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.