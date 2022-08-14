Туроператоры открывают ранее бронирование на осенне-зимний период

Пора планировать поездку на море на осень и зиму. Туроператоры открывают раннее бронирование. Отдых в Турции на бархатный сезон обойдется вдвое дешевле, чем летом.

Еще одно популярное у россиян направление – Таиланд. Сколько стоят туры в эти страны? И что лучше выбрать? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.