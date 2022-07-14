Километровые заторы образовались в Абхазии. Туристы готовы ждать по несколько часов, чтобы увидеть озеро Рица.

С похожей проблемой столкнулись многие туристы, отдыхавшие в Абхазии. Попасть к местной достопримечательности стало практически невозможно. И это не единственное, чем не довольны отдыхающие в республике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.