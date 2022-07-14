Длинные заторы сформировались к местной достопримечательности в Абхазии

Отдых в Абхазии в 2022 году для многих туристов превратился в испытание: очереди на границе, проблема с арендой жилья, высокие цены. Кроме того, попасть к местной достопримечательности – озеру Рица – стало практически невозможно.

Многокилометровые заторы формируются туда и обратно. Но и это не единственное, чем не довольны отдыхающие в республике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.