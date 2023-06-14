Около 1 млн туристов РФ отказались от раннего бронирования туров в Турцию

Около миллиона российских туристов отказались от раннего бронирования туров в Турцию из-за высоких цен. Данные статистики опубликовал "Альянс турагентств".

По их данным, обычно еще в марте операторы продают до 45% кресел в чартерах, а в этом году реализовано около 17% мест.

Эксперты связывают падение с резким ростом цен и общей неопределенностью. Еще многие российские туристы предпочли отдых внутри страны. Но Турция все еще остается главным туристическим направлением для россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.