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13:45

Туризм

Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России

Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России

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У москвичей теперь есть полноценное цифровое издание о путешествиях по России. Для пользователей турсервиса Russpass обновили онлайн-журнал Russpass Mag, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, разработчики проекта добавили новые рубрики, сделали интерфейс более совершенным и расширили возможности поиска. Москвичи могут найти больше данных о других регионах, а гости столицы – полезную информацию о Москве. Есть подборки о достопримечательностях, музеях, парках, где можно провести время с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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