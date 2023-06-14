Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России

У москвичей теперь есть полноценное цифровое издание о путешествиях по России. Для пользователей турсервиса Russpass обновили онлайн-журнал Russpass Mag, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, разработчики проекта добавили новые рубрики, сделали интерфейс более совершенным и расширили возможности поиска. Москвичи могут найти больше данных о других регионах, а гости столицы – полезную информацию о Москве. Есть подборки о достопримечательностях, музеях, парках, где можно провести время с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.