Стоимость путевок в Турцию увеличилась на треть по сравнению с летом 2021 года. Однако в настоящее время эта страна все же остается самым популярным зарубежным направлением для летнего отдыха у россиян.

Также некоторые россияне выбирают Египет. Теперь туда летают больше чартеров.

Подешевеют ли путевки благодаря этому и какой курорт в итоге выбрать – в эфире телеканала Москва 24.

