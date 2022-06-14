Туроператоры сообщили, что стоимость путевок в Турцию увеличилась на треть

Путевки в Турцию подорожали на треть по сравнению с прошлым летом. Туроператоры сообщили, что в среднем отдых в пятизвездочном отеле на 10 дней обойдется от 120 тысяч рублей на двоих. Тем не менее туры раскупают с молниеносной скоростью, а предложений с каждым днем все меньше.

Египет из-за сильной жары не так популярен. Однако накануне туда запустили очередные чартеры. Подробности в эфире телеканала Москва 24.