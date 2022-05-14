"Спецпроект": специальный репортаж "Жемчужина Кавказа"

Круизным может быть не только лайнер или теплоход, но еще и железнодорожный состав. За неделю путешествия пассажиры поезда "Жемчужина Кавказа" успели ощутить магию адыгейских дольменов, отведать глинтвейн и кабардинских лепешек на вершине Эльбруса, посетить мечеть Сердце Чечни и Аргунское ущелье.

Корреспондент телеканала Москва 24 Иван Федотов оценил и туристическую программу и сервис передвижной гостиницы.

