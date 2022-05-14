В РСТ оценили текущую ситуацию для российских туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценил ситуацию с продажей путевок за границу для российских туристов.

Он назвал самым популярным направлением Турцию. В эту страну выполняют рейсы 6 российских авиакомпаний и 3 турецкие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.