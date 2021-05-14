Москвичам рассказали об отдыхе в Черногории

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Орел и ПЦР-шка". В ней телезрителям рассказывают о странах, которые на данный момент открыты для поездок.

Черногория открыта для россиян, но прямых рейсов нет. Долететь можно с пересадкой в Белграде. При въезде не спрашивают отрицательные тесты ПЦР, виза тоже не нужна. Перед возвращением в Россию можно сдать бесплатный анализ на коронавирус на месте. А лечение, если вы заболели в отпуске, оплатит принимающая сторона.

Стоимость проживания для двоих взрослых на 7 ночей в пятизвездочном отеле составит примерно 75 тысяч рублей. Четверка обойдется в 41 и 55 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.